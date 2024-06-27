بطريقة الكافيهات.. عصير الليمون بالنعناع بدون مرارة مشروب منعش لحر الصيف

مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، يلجأ الكثيرون إلى شرب عصير الليمون المنعش كخيار أول للترطيب ونقدم لكم في خطوات بسيطة الطريقة الصحيحة لتحضير عصير الليمون دون مرارة ويمكن إضافة النعناع لإضفاء نكهة مميزة، وسر طعم عصير الليمون مثل الكافيهات والمطاعم.

مقادير عصير الليمون دون مرارة

6 أكواب ماء.

كوب سكر أبيض.

رشة صغيرة ملح، أو القليل من اللبن، وذلك لأن الملح يحافظ على طعم العصير والتخلص من المرارة الزائدة.

نصف كوب عصير ليمون طازج.

طريقة عمل عصير الليمون دون مرارة

لتحضير عصير الليمون دون مرارة، اتبعي الخطوات التالية:

في وعاء، ضعي الماء والسكر والملح.

اتركي الخليط يغلي لمدة دقيقتين.

اتركي الماء المحلى يبرد في الثلاجة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

في إبريق بسعة لترين، اخلطي الماء المحلى مع عصير الليمون.

صبي العصير فوق الثلج وقدميها في كاسات.

طريقة أخرى لعمل عصير الليمون دون مرارة

هناك طريقة اخري لذيذة يمكنك من خلالها تحضير عصير الليمون بالنعناع دون مرارة والمقادير كالتالي:

4 حبات من الليمون.

10 أعواد من النعناع.

كوب من الماء.

5 مكعبات من الثلج.

سكر حسب الرغبة.

خطوات عمل عصير الليمون بالنعناع

لتحضير عصير الليمون بالنعناع دون مرارة، اتبعي الخطوات التالية: