وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024… وتكشف حقيقة تبكير موعد صرف المرتبات

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024… وتكشف حقيقة تبكير موعد صرف المرتبات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بدأ الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع العام في البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، كونه مصدر الدخل الوحيد لهم وليتمكنوا من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب ودفع المصاريف الخاصة بهم، وبعد قرار وزارة التضامن الإجتماعي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، بدأت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وحقيقة تبكير موعد الصرف ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل فتابعونا ……

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاع العام بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، والتي كشفت عنه وزارة المالية عن أنه سوف يكون في الموعد الرسمي له أي بداية من يوم 23 يوليو 2024، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية أي حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

كما أكدت الوزارة على أنه يمكن للعاملين صرف مرتبات شهر يوليو من خلال ماكينات الـ atm التابعة للبنوك المصرية، وفروع البنوك وشددت الوزارة على الالتزام بالاحتياطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على سلامة الموظفين.

فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2024، من خلال عدة منافذ تيسيراً على الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع العام ، وأشار إلى أنه من المقرر صرف الزيادة المقررة على رواتب الموظفين والتي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المواطن المصري ورفع مستوى المعيشة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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معلومات الكاتب
يس خالد

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