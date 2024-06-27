وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي لهذه الفئات.. الموارد البشرية تجيب!!

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي لبعض الفئات غير المستحقة، وذلك اعتبار من الشهر القادم وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية وقد حددت الوزارة الفئات التي سيتم إيقاف الدعم عنها، والتي تشمل الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الاستحقاق، والمسافرين لمدة تزيد عن 90 يوم خارج المملكة، والفتيات العازبات بعد الزواج، والأرامل والمطلقات عند الزواج مجددًا، والأسر التي لا تفصح عن التغييرات الطارئة، وكذلك القادرين على العمل الذين لا يسعون للحصول على فرصة عمل.

أسباب وقف صرف الدعم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه ابتداء من الشهر القادم سيتم وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي لبعض الفئات غير المستحقة، وحددت الوزارة تلك الفئات كما يلي:

أظهرت عمليات المراجعة الدورية وجود حالات تحصل على الدعم دون وجه حق، مثل تجاوز حد الدخل المسموح به أو إخفاء بعض الممتلكات أو المصادر المالية.

الأشخاص المسافرين لمدة تزيد عن 90 يوم خارج المملكة.

الفتيات العازبات اللاتي تم إتمام زواجهن.

زواج الأرملة أو المطلقة المستفيدة.

الأشخاص القادرين على العمل ولا يبحثون عن فرصة عمل توفر لهم دخل شهري.

الفئات المتأثرة بوقف صرف دعم الضمان الاجتماعي