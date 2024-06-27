“حلمك تبقي مليونير”.. اكتب كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” وغير حياتك!

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات الموجودة على مستوى كافة أنحاء الوطن العربي، لذا فإن الكثيرين يبحثون عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وأيضًا الجوائز التي يتم تقديمها في المسابقة، حيث أنه من الضروري جدًا لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في هذا البرنامج، أن يقوموا بالتعرف على الأرقام الهاتفية التي تم توفيرها للاشتراك في هذه المسابقة المميزة، لذلك فإننا سوف نوضح لكم جميع ما يخص هذه المسابقة خلال مقالنا.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
في حالة كنت تسأل عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم فيجيب العلم أنه يمكنك الاشتراك بها والحصول على العديد من الجوائز القيمة، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة جدًا، حيث أنك تقوم بإرسال كلمة دريم أو كلمة حلم على الرقم المرادف لبلدك، وسوف نوضح لكم الأرقام الخاصة بكل دولة فيما يلي:
- أولًا رقم الاشتراك من أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية هو
- بينما رقم الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية لشبكة STC هو
- أما بالنسبة إلى رقم الاشتراك من شبكة موبايلي في المملكة هو
- كما أن رقم الاشتراك الخاص بشبكة زين هو
- كذلك فيمكن لمواطني دولة الإمارات الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الأرقام والشبكات التالية: ETISALAT: 5544 DU: 3636.
- وأخيرًا فإن مواطني دولة تونس يمكنهم أيضًا الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق هذا الرقم
ما هي الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم؟
بعدما قمنا بالتعرف على الطريقة الصحيح التي يمكنك من خلالها الاشتراك في هذه المسابقة، يجب علينا أن نذكر لكم الجوائز التي يمكنكم الفوز بها والتي تتمثل فيما يلي:
- أولًا يجب العلم أنه يتم تقديم جوائز سنوية تبلغ قيمتها 3,000,000 دولار.
- بالإضافة أيضًا إلى أنه يتم تقديم جوائز أخرى أسبوعية تقوم بقيمة 5000 دولار.
- أما بالنسبة للجوائز الشهرية التي تقدم من هذه المسابقة فإن قيمتها تبلغ 100,000 دولار.
- والجدير بالذكر أن الجائزة الكبرى التي تقدم في المسابقة تبلغ قيمتها 1,000,000 دولار وهذه جائزة سنوية.
- والجدير بالذكر أنه يفترض أن يكون الشخص المتقدم في هذه المسابقة يقيم في أحد الدول العربية فقط.
- بالإضافة أيضًا إلى وجوب تقديم الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة المقدمة من قبل هذا البرنامج بصورة صحيحة، وذلك حتى تزيد من فرص فوزك بالجائزة الكبرى.
حلم حلم