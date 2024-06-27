“حلمك تبقي مليونير”.. اكتب كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” وغير حياتك!

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات الموجودة على مستوى كافة أنحاء الوطن العربي، لذا فإن الكثيرين يبحثون عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وأيضًا الجوائز التي يتم تقديمها في المسابقة، حيث أنه من الضروري جدًا لجميع الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في هذا البرنامج، أن يقوموا بالتعرف على الأرقام الهاتفية التي تم توفيرها للاشتراك في هذه المسابقة المميزة، لذلك فإننا سوف نوضح لكم جميع ما يخص هذه المسابقة خلال مقالنا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

في حالة كنت تسأل عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم فيجيب العلم أنه يمكنك الاشتراك بها والحصول على العديد من الجوائز القيمة، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة جدًا، حيث أنك تقوم بإرسال كلمة دريم أو كلمة حلم على الرقم المرادف لبلدك، وسوف نوضح لكم الأرقام الخاصة بكل دولة فيما يلي:

أولًا رقم الاشتراك من أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية هو

بينما رقم الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية لشبكة STC هو

أما بالنسبة إلى رقم الاشتراك من شبكة موبايلي في المملكة هو

كما أن رقم الاشتراك الخاص بشبكة زين هو

كذلك فيمكن لمواطني دولة الإمارات الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الأرقام والشبكات التالية: ETISALAT: 5544 DU: 3636.

وأخيرًا فإن مواطني دولة تونس يمكنهم أيضًا الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق هذا الرقم

ما هي الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم؟

بعدما قمنا بالتعرف على الطريقة الصحيح التي يمكنك من خلالها الاشتراك في هذه المسابقة، يجب علينا أن نذكر لكم الجوائز التي يمكنكم الفوز بها والتي تتمثل فيما يلي: