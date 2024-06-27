كم سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق المصرية والبنوك

في بداية التعاملات يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، تم الإعلان عن استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بعد تسجيل انخفاض خلال الجلسة السابقة، وفقًا لآخر المستويات المعلنة، يأتي هذا التطور بعدما شهد الدولار انخفاضًا يوم أمس، حيث يبدو أن الأسواق تشهد استقرارًا مؤقتًا في تعاملات اليوم، تجدر الإشارة إلى أن استقرار سعر الدولار يعكس في كثير من الأحيان نسبة من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية، وقد يؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات اقتصادية داخل السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

تم الإعلان عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 في عدة بنوك مصرية، حيث استقرت الأسعار على النحو التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 47.98 جنيه 48.08 جنيه بنك المصرف المتحد 47.99 جنيه 48.09 جنيه البنك الأهلي 47.98 جنيه 48.08 جنيه بنك مصر 47.98 جنيه 48.08 جنيه البنك التجاري الدولي 47.98 جنيه 48.08 جنيه بنك الإسكندرية 47.89 جنيه 48.08 جنيه

ويظهر أن معظم البنوك الرئيسية حافظت على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل نطاق ضيق، مما يشير إلى استقرار السوق النقدي وعدم وجود تقلبات كبيرة خلال هذا اليوم، تلقى هذا الإعلان الاستقرار في أسعار صرف الدولار ترحيبًا من المواطنين والمستثمرين الذين يعتمدون على عمليات الصرف النقدي في حياتهم اليومية وعمليات الاستثمار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لمجموعة متنوعة من الفئات في السوق السوداء اليوم الأسعار التالية: