كم سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق المصرية والبنوك

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
كم سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق المصرية والبنوك
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 

في بداية التعاملات يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، تم الإعلان عن استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بعد تسجيل انخفاض خلال الجلسة السابقة، وفقًا لآخر المستويات المعلنة، يأتي هذا التطور بعدما شهد الدولار انخفاضًا يوم أمس، حيث يبدو أن الأسواق تشهد استقرارًا مؤقتًا في تعاملات اليوم، تجدر الإشارة إلى أن استقرار سعر الدولار يعكس في كثير من الأحيان نسبة من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية، وقد يؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات اقتصادية داخل السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

تم الإعلان عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 في عدة بنوك مصرية، حيث استقرت الأسعار على النحو التالي:

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك قناة السويس47.98 جنيه48.08 جنيه
بنك المصرف المتحد47.99 جنيه48.09 جنيه
البنك الأهلي47.98 جنيه48.08 جنيه
بنك مصر47.98 جنيه48.08 جنيه
البنك التجاري الدولي47.98 جنيه48.08 جنيه
بنك الإسكندرية47.89 جنيه48.08 جنيه

ويظهر أن معظم البنوك الرئيسية حافظت على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل نطاق ضيق، مما يشير إلى استقرار السوق النقدي وعدم وجود تقلبات كبيرة خلال هذا اليوم، تلقى هذا الإعلان الاستقرار في أسعار صرف الدولار ترحيبًا من المواطنين والمستثمرين الذين يعتمدون على عمليات الصرف النقدي في حياتهم اليومية وعمليات الاستثمار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لمجموعة متنوعة من الفئات في السوق السوداء اليوم الأسعار التالية:

  • 1 دولار أمريكي = 48.43 جنيه مصري
  • 5 دولارات أمريكية = 242.15 جنيه مصري
  • 10 دولارات أمريكية = 484.3 جنيه مصري
  • 25 دولار أمريكي = 1,210.75 جنيه مصري
  • 50 دولار أمريكي = 2,421.5 جنيه مصري
  • 100 دولار أمريكي = 4,843 جنيه مصري
  • 150 دولار أمريكي = 7,264.5 جنيه مصري
  • 200 دولار أمريكي = 9,686 جنيه مصري
  • 250 دولار أمريكي = 12,107.5 جنيه مصري
  • 300 دولار أمريكي = 14,529 جنيه مصري
  • 500 دولار أمريكي = 24,215 جنيه مصري
  • 700 دولار أمريكي = 33,901 جنيه مصري
  • 1000 دولار أمريكي = 48,430 جنيه مصري
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
اصنعي بنفسك: كريم مرطب للبشرة والجسم في المنزل آمن وطبيعي
إنضم لقناتنا على واتساب