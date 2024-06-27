استعلم بأسمك عبر منصة مظلتي.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم شروط الاستفادة من الدعم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وتعد هذه المبادرة من بين البرامج الرئيسية التي تنفذها الحكومة العراقية، تستهدف هذه البرامج الأسر المحتاجة بشكل خاص من خلال توفير دعم مالي شهري لعدد واسع من المواطنين، الهدف من هذه المبادرة هو تحسين ظروف المعيشة للمستفيدين وضمان حياة أكثر كرامة لهم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة.

اختر الخدمة المناسبة للاطلاع على قائمة المستفيدين.

حدد الدفعة التي تود الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التابعة للمستفيد.

أدخل المعلومات الشخصية بدقة لضمان صحة البيانات.

انتظر لبضع لحظات حتى تظهر النتائج.

بعد ذلك، يمكنك تحميل قائمة الأسماء بصيغة PDF والبحث عن الاسم المطلوب ضمن القائمة.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

إليكم شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية:

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

العمر للنساء يجب أن يكون بين 15 إلى 55 عامًا.

كما يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

يجب توفير إثبات الدخل الشهري للمتقدم العراقي داخل العراق.

العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني هو بين 18 إلى 60 عامًا للرجال.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية فى العراق

يشمل برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الفئات التالية: