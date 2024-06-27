أحصل على ذخيرة وشفرات مجانااا.. أحدث شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA

استخدام الشفرات في لعبة جاتا سان أندرياس (GTA: San Andreas) يمكن أن يجعل اللعبة أكثر متعة وإثارة. للحصول على ذخيرة لا نهائية وأحدث الشفرات لعام 2024 حيث تعتبر لعبة جاتا سان أندرياس (GTA: San Andreas) واحدة من أكثر الألعاب شهرة في تاريخ الألعاب الإلكترونية حيث تتميز بعالمها المفتوح الواسع والحرية الكبيرة التي توفرها للاعبين.ط ومن أبرز ما يميز هذه اللعبة هو إمكانية استخدام الشفرات للحصول على مميزات إضافية تعزز تجربة اللعب.

شفرات لعبة جاتا سان أندرياس 2024

يمكن للشفرات تحويل تجربتك في اللعبة بشكل كبير سواء كنت ترغب في الاستمتاع بلا حدود من الذخيرة والأسلحة أو تود استكشاف العالم بحرية بدون القلق من نفاد الطاقة كما أن الشفرات الجديدة تتيح لك أيضا تقليل مستوى البحث من الشرطة أو زيادته مما يمنحك تحكما أكبر في طريقة اللعب.

ذخيرة لا نهائية

PlayStation**: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Xbox RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

الأسلحة (مجموعة 1)

PC: LXGIWYL

PlayStation: R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Xbox: RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

دم كامل، درع، ومال:

PC: HESOYAM

PlayStation: R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

Xbox: RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

رفع مستوى البحث (نجوم الشرطة):

TURNUPTHEHEAT

طيارات سيارات:

CHITTYCHITTYBANGBANG

القيادة على الماء:

SEAWAYS

كيفية استخدام الشفرات

لاستخدام الشفرات يمكنك ببساطة كتابة الرموز أثناء اللعب سواء كنت تلعب على الكمبيوتر الشخصي أو على منصات الألعاب مثل PlayStation وXbox تأكد من كتابة الشفرات بدقة وسرعة للحصول على التأثير المطلوب.

بفضل هذه الشفرات يمكنك استكشاف عالم سان أندرياس بكل حرية والتمتع بكل ما تقدمه اللعبة من تحديات ومغامرات.