“شوف اسمك هنا” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق، من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن كشوفات جديدة من المستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي تعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية الغير قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر من محدودي الدخل والفقراء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 …..

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تسعى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها خلال الفترة الأخيرة، وأكدت الوزارة إلى أنه تم رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على الموقع الالكتروني التابع للوزارة على الإنترنت تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وإليكم خطوات الإستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر ليتم الإنتهاء من التحميل.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الخانات.

أما في حالة عدم العثور على اسم المستفيد .

يرجى متابعة الكشوفات اللاحقة

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: