“تقدم محتوى يعزز من تعلم الأطفال” تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024 وكيفية ضبطها على التلفاز

تعتبر قناة كوكي كيدز للأطفال واحدة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني والأفلام الكرتونية، مما يساعد في تعليم الأطفال وتقديم معلومات حياتية قيمة بطريقة ممتعة وهادفة، تهدف قناة كوكي كيدز إلى تقديم محتوى يعزز من تعلم الأطفال ويساعد الأسرة في العناية بأطفالها من خلال محتوى يجذبهم وينمي مهاراتهم.

تفاصيل تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024

لمتابعة قناة كوكي كيدز للأطفال لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة كوكي كيدز للأطفال على التلفاز

لإضافة قناة كوكي كيدز للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى القائمة الرئيسية للتلفاز واضغط على زر “القائمة” (Menu).

اختر أيقونة “الإعدادات” (Settings) من القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار “إضافة قناة جديدة” (Add New Channel).

قم بضبط القمر الصناعي على “نايل سات” (Nilesat).

أدخل تفاصيل القناة التالية: التردد (11602)، الاستقطاب (أفقي)، معدل الترميز (27500)، ومعامل تصحيح الخطأ (3/4).

اضغط على زر “البحث” (Search) وانتظر حتى يقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القناة وعرضها على الشاشة.

بعد العثور على القناة، اضغط على زر “الحفظ” (Save) لتثبيت القناة وتنزيلها بنجاح.

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