“شغّاااال” رابط نتائج البيام الجزائر 2024 bem onec dz برقم التسجيل على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ندرج لكم رابط نتائج البيام الجزائر 2024 في هذا المقال، حيث ينتظر الطلاب نتائج اختبارات دورة جوان التي سيتم الإعلان الرسمي عن ظهورها على موقع وزارة التربية الجزائري، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة بمجرد الإعلان عن ظهورها وذلك من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للاختبارات والمسابقات.

رابط نتائج البيام الجزائر 2024

ينتظر الجميع الإعلان عن نتائج البيام الجزائر 2024 بحيث تتمكن من الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها، وانتشرت شائعات بأن النتيجة ستظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو ولكن ردت وزارة التربية الوطنية على هذه الأخبار بأنها مجرد شائعات ولم تصدر هذه الأخبار من الجهات الرسمية.

وقالت أن النتيجة ستظهر في الأيام التي تتراوح من يوم 25 يونيو حتى 29 يونيو ولم تحدد يوم 25 يونيو بشكل نهائي، وهذا يعني أن آخر موعد لظهور النتيجة هو 29 يونيو الموافق يوم السبت ومن الممكن أيضًا أن تظهر قبل هذا اليوم، فعليك أن تترقب النتيجة خلال الساعات القادمة، كما أكدت الوزارة أن الوسيلة الوحيدة التي ستظهر عليها النتائج هي الموقع الرسمي لمنصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كشف نتائج البيام bem onec dz

إليك رابط نتائج البيام الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام:

ادخل على الرابط الرسمي منصة الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات .

. اكتب رقم التسجيل وكذلك الرقم السري الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجته.

اكتب كود التحقيق الظاهر أمامك على الشاشة في المكان المخصص له.

في النهاية اضغط على “إظهار النتيجة” لتظهر أمامك درجاتك بالتفصيل.

أكد وزير التربية الوطنية الجزائري بأن سبب تأخير ظهور النتيجة حتى الآن هو مراجعة أوراق الطلاب أكثر من مرة وذلك لتكون عملية التصحيح نزيهة ويحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها بدون أن يُظلم وبالتالي ينتقل إلى المرحلة الدراسية التالية وهو جدير بها.