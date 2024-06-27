“اسمك فيها ولا؟” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح موعد نزول كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

تكثر برامج الدعم داخل الجمهورية العراقية، ومن ضمنها الوجبة الاخيرة التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الفترة الحالية يتساءل المستفيدين عن موعد طرح كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الدعم من حيث الأوراق المطلوبة وأيضا الشروط اللازم توافرها في المتقدم الراغب في الاستفادة، لذا نوافيكم التفاصيل الكاملة المتعلقة بدعم الوجبة الأخيرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

نظرا إلى كثرة عمليات البحث الأخيرة في العراق والتي تتعلق بالوجبة الأخيرة المقدمة من وزارة العمل العراقية، كان على الوزارة أن تقوم بالرد على كافة التساؤلات التي تخص موعد طرح كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وأكدت الوزارة أن الكشوفات سيتم طرحها في حالة الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المتقدمة، على ان يتم اختيار الفئات الأكثر احتياجا للدعم والتي يتوافى بهم كافة الشروط التي وضحتها الوزارة سابقا، وكذلك أشارت إلى أن سبب تأخر إعلان تلك الوجبة السابعة هو عدم توافر تخصيص مالي من وزارة المالية، ومن المنتظر توفير الأموال وبعد ذلك إعلان الوجبة مباشرة.

مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

كما ذكرنا مسبقا أن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 خلال الأيام المقبلة، وعلى كافة المتقدمين متابعة ما يتم ذكره في النقاط القادمة بهدف التعرف على خطوات الاستعلام عنها:-