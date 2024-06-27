اكسب 2000 شدة بطريقة عبقريه.. كيفية شحن ببجي موبايل مضمونة 100% PUBG Mobile UC

تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب التي تتمتع بانتشار واسع، حيث حققت ملايين التحميلات بفضل أجواء المغامرة التي تقدمها للاعبين، وخلال اللعبة يتوجب على اللاعب القضاء على جميع الأعداء الموجودين معه في الجولة باستخدام الأسلحة التي يحصل عليها خلال اللعب، ويجب أن يبقى اللاعب على قيد الحياة للفوز بالجولة.

بوت حسابات شدات ببجي iq

شدات ببجي تعتبر من المكونات الهامة في اللعبة، حيث تساعد اللاعب على امتلاك الأسلحة والمركبات التي تزيد من احتمالات الفوز وتمكنه من البقاء لفترة أطول، يمكن شحن شدات ببجي عبر اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لإعادة شحن شدات ببجي عند بداية اللعب.

اضغط على رمز المتجر من تطبيقات الهاتف.

اضغط على “إعادة شحن الشدات” أو زر “شراء الشدات”.

فضلًا قم بإدخال معرف الحساب في الخانة المعدة لذلك.

تأكد من ادخال المعرف بشكل صحيح.

حدد كمية الشدات التي تحتاجها في اللعبة.

اختر من بين مجموعة من الباقات المتاحة بأسعار متنوعة.

اختر وسيلة الدفع التي تفضلها، مثل استخدام بطاقة الائتمان.

اتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء.

بعد إكمال عملية الدفع، سيتم إضافة الشدات إلى حسابك.

طريقة تنزيل تحديث ببجي 3.3

أعلنت إدارة لعبة ببجي عن إصدار تحديث جديد للعبة ببجي موبايل يتضمن العديد من الميزات الجديدة والمتنوعة التي يمكن للاعبين الاستمتاع بها، و يمكنك تنزيل التحديث على أجهزة الأندرويد، ويرجى اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي على هاتفك.

استخدم مربع البحث للعثور على لعبة ببجي.

إذا كان هناك تحديث متاح، سوف يظهر لك خيار “تحديث”.

انقر على “تحديث” تثبيت النسخة الجديدة.

انتظر حتى يكتمل التحميل والتثبيت.

أكواد ببجي الجديدة مجانا

توفر لعبة ببجي الأصلية أكوادًا لإعادة شحن الشدات، تمنح اللاعبين شدات إضافية للاستمتاع بميزات اللعبة لفترة أطول، ومن بين الأكواد الشهيرة تتمثل في النقاط التالية:

يساعد BBKRZBZBF9 في تدمير الأعداء باستخدام مدفع قوي وفعال يستطيع القضاء عليهم بضربة واحدة.