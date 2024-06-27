bem.onec.dz رابط استخراج نتائج شهادة المتوسط 2024 عبر موقع الديوان الوطني

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
bem.onec.dz رابط استخراج نتائج شهادة المتوسط 2024 عبر موقع الديوان الوطني
رابط استخراج نتائج شهادة المتوسط 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استخراج نتائج شهادة المتوسط 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم الجزائرية تيسيراً على الطلاب وتجنب الذهاب للمدارس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تضرب عدد من المناطق الجزائرية خلال الساعات الأخيرة، وكانت وزرة التعليم الجزائرية أعلنت عن إنتهاء أعمال التصحيح في جميع الولايات الجزائرية ، وأكدت أنه من المفترض أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج شهادة المتوسط 2024 …..

موعد الإعلان عن نتائج شهادة المتوسط 2024

يشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعدما أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن تخصيص رابط استخراج نتائج شهادة المتوسط 2024، توفيراً للوقت والمجهود على الطلاب وأولياء الأمور وأشارت الوزارة إلى أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس الجزائرية لتضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان على نتائج شهادة المتوسط 2024، من خلال المنصة الوطنية للنتائج أو من خلال موقع الديوان الوطني، وإليكم خطوات الإستعلام…..

رابط استخراج نتائج شهادة المتوسط 2024

  • زيارة موقع الديوان الوطني من هنا.
  • ادخل على نتائج الطلاب .
  • ادخل بيانات الطالب أو الطالب المراد الإستعلام عنه.
  • التأكد من إدخال رقم التسجيل والرقم السري للطالب.
  • اضغط على اظهر النتيجة.
  • سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب أو الطالبة المراد الإستعلام عنه.
  • أما في حالة عدم ظهور النتيجة يجب على الطالب التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب.
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يس خالد

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