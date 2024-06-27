نزل تردد قناة العراقية الرياضية 2024 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

قناة العراقية الرياضية، هي من أكثر القنوات التي يبحث عنها عُشاق الرياضة، فضلاً عن أن القناة اكتسبت مكانة كبيرة بين فئة القنوات الرياضية المختلفة، التي تقدم الكثير من البرامج الرياضية ونقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، ليتم العمل على إنشاءه في عام 2005، مما يُحقق مسيرة نجاح كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكي تتمكن من تنزيل القناة لابد من اتباع المعلومات الخاصة بالقناة.

نزل تردد قناة العراقية الرياضية 2024 نايل سات

ولكي تتمكن من معرفة المعلومات الخاصة بإستقبال التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة العراقية المتمثلة في النايل سات.

التردد الخاص بالقناة ليكون 12563.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة العراقية 2024 العرب سات

أما عن التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية التي يمكنك استقبالها على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، كما يلي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 116747.

معامل الترميز لقناة العراقية الرياضية يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات تنزيل قناة العراقية الرياضية 2024 على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية على كافة الأقمار الصناعية، كالأتي:-