مسلسل لعبه الحب الحلقه 52 مترجمة قصة عشق

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا تفاصيل مسلسل لعبه الحب الحلقه 52 وهو من المسلسلات التركية التي تم إطلاقها منذ فترة ليست طويلة ولكنه حاز على شعبية كبيرة ولذلك لما يقدمه من أحداث حيث أن المسلسل يسير في إطار رومانسي يتخلله بعض مشاهد الكوميديا وهو يشبه بحد كبير مسلسل حب للإيجار.

مسلسل لعبه الحب الحلقه 52

تدور قصة مسلسل لعبة الحب حول مالك وهو شاب غني وسوف تحبه سما الفتاة الفقيرة التي تعمل لديه في الشركة ولكن عم مالك سوف يدفع لها المال من أجل إيقاع مالك في حبها والهدف من هذا هو عدم خروج الثروة إلى شخص غريب وسوف تنجح سما في تلك المهمة وسوف يحبها مالك بالفعل وعند اقتراب موعد الزواج سوف يكتشف مالك الحقيقة وسوف يقوم بطردها من الشركة ولكن سما سوف تبذل قصارى جهدها من أجل العودة مرة أخرى وسوف تطلب المساعدة من رامي صديق مالك وبالفعل سوف تعود مرة أخرى وسوف تقدم العديد من المحاولات من أجل عودة مالك لها، سوف تشهد تلك الحلقة الكثير من التطورات ومنها بأن مالك سوف يعترف لنينا بإعجابه لها ومن جهة أخرى سوف يتقرب سيرين ودانيال من بعضهما ويسهرون مع بعض.

موعد عرض مسلسل لعبه الحب الحلقه 52

يعرض مسلسل لعبة الحب على قناة mbc 1 من الأحد للخميس وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما يعرض بتوقيت الإمارات في تمام الساعة التاسعة مساء، ويمكنكم متابعة المسلسل أيضا من خلال قناة mbc مصر 2 وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.