“لولو الشطورة سرقتها الحرامية شيكا“ استقبل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل وعربسات لأحلى أغاني الأطفال

قامت إدارة قناة وناسة بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تحديث محتواها وإضافة محتوى جديد، تعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال والتي تم إطلاقها مؤخرا وحازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي وذلك لأنها تعمل على إذاعة أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو فواصل إعلانية وهذا ما يجعل الجميع يرغب في تنزيلها، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

قناة وناسة

يمكن الآن لجميع المتابعين في الوطن العربي استقبال قناة وناسة وهذا بشكل مجاني تمام حيث أنك لا تحتاج إلى كود تشفير أو رسوم اشتراك وذلك بمجرد استخدام التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

الجدير بالذكر أن قناة وناسة لا تقوم ببث محتوى ترفيهي فقط بل تحرص أيضا على عرض محتوى تعليمي حيث أنها تقدم مجموعة من البرامج التعليمية التي تعلم الطفل القراءة والعربي والحساب لذلك ننصحك بتنزيلها وهذا من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة

يرجى اتباع الخطوات التالية عند تنزيل قناة وناسة على الرسيفر الخاص بك: