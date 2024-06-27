طريقة عمل الصفيحة التركية ألذ وجبة عشاء خفيفة

الصفيحة التركية من أطيب الأكلات التركية اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس ويفضلون تناولها على وجبة العشاء، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية متوفرة في المطبخ، وتتميز بشكلها الجميل وقوامها الخفيف الطري ورائحتها الشهية التي تجذب الناس لتناولها، ونجد بعض الأمهات يفضلون صنعها في البيت بدلاً من شرائها من المطاعم بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الصفيحة التركية اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الصفيحة التركية

تتكون الصفيحة التركية من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة

750 غرام من الكفتة الجاهزة بدون بهارات وملح.

4 حبات من الطماطم المفرومة فرمًا ناعمًا.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرمًا ناعمًا.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

2 ملعقة ونصف كبيرة من الكاتشب.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الصفيحة التركية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الخميرة مع السكر، ثم نضيف عليهم كوب من الماء الدافئ ونتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق، ثم نضيف عليهم البيضة ونقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف الدقيق، والملح ونعجن المكونات جيدًا بواسطة اليد ونضيف باقي كمية الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة. نضيف الزيت ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك، ثم نتركها لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل الصفيحة التركية

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نغطي الكرات بفوطة نظيفة ونتركها حتى ترتاح قليلاً، ثم نحضر وعاء عميق ونخلط الكفتة مع البصل المفروم، والطماطم، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، البابريكا، والكمون، والقرفة، والبهارات المشكلة، والخل، وصلصة الصويا، ومعجون الطماطم، والكاتشب حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها، ثم نقوم بفرد كرات العجين على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق بواسطة النشابة، ثم نحضر صواني فرن مدهونة بقليل من الزيت ونضع بها دوائر العجين، ونضع في وسط كل دائرة مقدار ملعقة كبيرة من خليط الحشو، ثم نقوم بفرد الحشوة جيدًا بواسطة اليد مع مد العجين على شكل دائرة، ثم ندخل الصواني في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي من الأسفل، ثم نخرج الصواني من الفرن ونقدمها ساخنة وبألف صحة وهنا.