وزارة العمل”.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الرابط الرسمي للإستعلام

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، من اكثر المواضيع التي أثارت جدلاً في الفترة الأخيرة داخل محافظات العراق، فضلاً عن أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المالي المقدم لكافة المواطنين، لينتظرها الكثير من الأشخاص المسجلين عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ويمكنك الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية أمام كافة المتقدمين بمختلف محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن تذهب في بداية الأمر إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بحيث تقوم بتسجيل بيانات الدخول إلى صفحة الرعاية.

مع اختيار الوجبة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بالإضافة إلى النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تقوم بعرض كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في الرعاية الاجتماعية المقدمة لأكثر من 300 ألف مواطن، وفقًا لما يلي:-