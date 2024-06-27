بكام البنزين النهاردة…. اسعار بنزين 80 و 90 و 92 اليوم الخميس 27 يونيو 2024 بعد الزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسعار البنزين اليوم الخميس 27 يونيو 2024، خاصة بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار البنزين ليلقى الخبر اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وكالعادة يبسعى موقع البديل على تغطية أهم الأخبار التي تهم المواطن المصري في كافة التخصصات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار البنزين اليوم في السوق المصري.

اسعار البنزين اليوم الخميس 27 يونيو 2024

حالة من الغضب بدأت تظهر على عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار البنزين في مصر خاصة وسط ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية، حيث يشعر المواطنين بحالة من الغضب الشديد لما تشهده البلاد من ارتفاع وغلاء في الأسعار، إلا أن الحكومة المصرية دائماً تؤكد أن غلو الأسعار التي تشهده البلاد خلال الآونة الأخيرة بسبب التغييرات الاقتصادية العالمية وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ومن بعدها الأحداث الجارية في غزة .

اسعار بنزين 80 و 90 و 92 اليوم

حيث جاءت أسعار البنزين كالآتي:

سعر لتر البنزين 80 يصل الى 11 جنية للتر، قبل الزيادة نحو 10 جنيه.

وارتفع سعر بنزين 92 لـ 12.50 جنيه بعد أن كان بـ 11.5 جنيه.

فيما جتاء سعر بنزين 95 بـ 13.5 جنيه للتر، بعد أن كان بـ 12.5 جنيه.

سعر طن بنزين 95 وصل لحوالي 830 دولار .

سعر لتر الكيروسين ليصل إلى نحو قيمة 10 جنيه.

وأخيراً سعر اسطوانة بوتوجاز وصلت إلى 120 جنيه بعد أن كانت تباع بـ 100 جنيه.

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن سعر السولار في السوق المصري والذي جاء كالتالي: