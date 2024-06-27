شوف نتيجتك من هنا bac.men.gov.ma.. خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب وطريقة تقديم شكاية إعادة تصحيح الورقة

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب على محرك البحث جوجل، بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب بالإعلان عن موعد إعلان نتائج الباك حر لسنة 2024، تم الإعلان في يوم السبت 22 يونيو 2024 عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، فيما يلي تفاصيل نتائج البكالوريا في المغرب.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب:

قم بالولوج إلى موقع الالكتروني bac.men.gov.ma.

ثم انقر على الايقونة المشار إليها بعد دخولك على الموقع.

بعد ذلك اختر نتائج البكالوريا.

ثم أدخل رقم التسجيل الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

بعد ذلك أدخل الرقم السري.

ثم انقر على عرض النتيجة.

خدمة الرسائل القصيرة SMS للحصول على نتائج الباك

يقدم وزارة التعليم المغربية خدمة الرسائل النصية (SMS) لاستلام نتائج الباكالوريا، يتعين على الطلاب تسجيل أرقام هواتفهم في مسار متمدرس واختيار مشغل الهاتف المحمول (اتصالات المغرب أو أورونج)، بعد اعتماد النتيجة من الوزارة، سيتلقون رسالة نصية تحتوي على النتيجة، بهذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول بسهولة على نتائج البكالوريا 2024 من خلال الوسائل المتاحة، نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

تقديم شكاية إعادة تصحيح الورقة

يمكن للطلاب تقديم طلب إعادة تصحيح أوراق الامتحانات من خلال حساباتهم الشخصية في مسار متمدرس، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من إعلان نتائج بكالوريا المغرب 2024، يتمكنون من طلب إعادة التصحيح بسهولة، بينما يقوم المترشحون الأحرار بتقديم طلباتهم من خلال فضاء الترشيحات.