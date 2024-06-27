“طالع نتيجتك” الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وحضرموت

تقديم نتائج الصف التاسع في اليمن وكافة المحافظات، من أكثر الكلمات بحثًا عبر محركات البحث جوجل، إضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات بما يتمكنوا من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، فضلاً عن أن وزارة التربية والتعليم اليمنية، تبذل أقصى جهودها وهي وكافة المديريات المتواجدة على مستوى الدولة، بحيث يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت.

إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن

أما عن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، وفقًا للأتي:-

تتقدم بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

تقوم بتسجيل بيانات الدخول فيما بعد.

مع تحديد المرحلة الدراسية والعام الدراسي الراغب في الاستعلام عنه.

النقر على أيقونة “أنا لست إنسان ألي”.

بحيث تقوم بتسجيل بيانات الدخول فيما بعد.

الضغط في النهاية على أيقونة “بحث”.

لكي تتمكن من عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتائج.

الاستعلام عن نتائج التاسع عبر الإدارة العامة للاختبارات

وعن الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، ما يأتي:-