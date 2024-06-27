حصري ح 165.. مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 الحلقة 165 مترجمة على قصة عشق وموعدها على القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 الحلقة 165 يعتبر مصدر بحث متكرر واهتمام الملايين من المتابعين خلال هذه الفترة، حالة من الترقب والشغف لمشاهدة الأحداث الجديدة من مسلسل قيامة عثمان، أصبح مسلسل قيامة عثمان هو عشق الكثير من الناس وخاصةً محبي الدراما التركية والأعمال التاريخية، وهذا لأ، الدراما التركية أصبحت أكثر شهرة وانتشار وشركات الإنتاج تتنافس مع باقي الأعمال بمنتهى القوة ونظراً لما حققته من نجاح كبير على مدار السنوات الماضية،

مما يزيدها حرصاً على إختيار أفضل الأعمال التي يقدمها كبار النجوم والنجمات للاستمرار في التقدم، ويعتبر المؤسس عثمان واحد من المسلسلات التاريخية التي تحظى على إعجاب الملايين من الأشخاص واستمرار أكبر دليل على نجاحه وتعلق الكثير به، واليوم خلال الفقرات التالية نستعرض لكم موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 الحلقة 165 .

مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 الحلقة 165

تكشف الحلقات القادمة من مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 أحداث قوية للغاية، ولكن هناك أحداث تشعل الحزن في قلوب المتابعين، لقد تم بدء الترويج للموسم السادس عن طريق نشر مقاطع فيديو قصيرة تم تسريبات عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وقد تبين بأن أورهان يتم قتله على يد الكفار في الموسم السادس، وهناك خبر آخر محزن للغاية وهو موت بالا وانهيار عثمان بسبب تلك الضربتين في أقرب الأشخاص إلى قلبه ابنه وزجته، مما يحاول عثمان الانتقام ويصدر قرارات جديدة، ويبدأ في سيطرته على بورصة بكل قوة ولن يسمح لأي شخص أن يعتدى على حقوق الدولة العثمانية لأن النصر يكون هو حليفها رغم كل الصعوبات.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم 6 والقنوات الناقلة

لقد تم انتهاء حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس منذ 3 أسالبيع والجميع ينشغل بالبحث عن موعد طرح الموسم السادس، ومن المقرر وفقاً لبعض التصريحات التركية أن المسلسل يتم طرحه في شهر أكتوبر المقبل وأن فريق العمل يستعد للتصوير لكي يتم عرض العمل في موعده دون أي تأجيل، على أن يعرض الأربعاء على ATV التركية 7 مساءً وعلى قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة 11 مساءً وعبر موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية.