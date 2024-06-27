“ظَهرت هٌـــنا” نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 دور أول برقم الجلوس ورقم القيد عبر www.imtihanat.com

نقدم لكم موعد ورابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024، فالمرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في حياة كل طالب ليبي لأنها تحدد مصيره التعليمي ونوع التعليم الذي سيلتحق به، والطلاب وأولياء الأمور قلقون بشأن ظهور النتيجة لأن حتى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية بالموعد النهائي لظهور النتيجة.

نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 اقتربت من الظهور وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وبعدها سيتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وبعدها ستتمكن من الاستعلام عن النتيجة لأنها ستكون متوفرة على موقع منظومة الامتحانات الليبية الجديدة.

أدى عدد كبير من الطلاب الامتحانات حيث بلغ عددهم حوالي 210 طالب وطالبة وكانت تنظيم الامتحانات مكثف لضمان الانتهاء من الاختبارات بدون أي مشاكل، وبدأت الامتحانات يوم 19 مايو وانتهت يوم 30 مايو الماضي، وكان من المفترض أن تظهر النتيجة قبل عيد الأضحى حسب ما صرحت بيه اللجنة العليا لامتحانات الشهادة العامة وبعدها صرحت أن ستظهر بعد عيد الأضحى بحيث تنتهي عملية التصحيح ولكن لم يتم تحديد موعد بعينه حتى الآن.

imtihanat.com برقم الجلوس نتيجة الاعدادية

يمكنك الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 بمجرد الإعلان عنها من خلال اتباع الخطوات التالية: