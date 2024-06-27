“ظَهرت هٌـــنا” نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 دور أول برقم الجلوس ورقم القيد عبر www.imtihanat.com

نقدم لكم موعد ورابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024، فالمرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في حياة كل طالب ليبي لأنها تحدد مصيره التعليمي ونوع التعليم الذي سيلتحق به، والطلاب وأولياء الأمور قلقون بشأن ظهور النتيجة لأن حتى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية بالموعد النهائي لظهور النتيجة.
نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 اقتربت من الظهور وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، وبعدها سيتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وبعدها ستتمكن من الاستعلام عن النتيجة لأنها ستكون متوفرة على موقع منظومة الامتحانات الليبية الجديدة.
أدى عدد كبير من الطلاب الامتحانات حيث بلغ عددهم حوالي 210 طالب وطالبة وكانت تنظيم الامتحانات مكثف لضمان الانتهاء من الاختبارات بدون أي مشاكل، وبدأت الامتحانات يوم 19 مايو وانتهت يوم 30 مايو الماضي، وكان من المفترض أن تظهر النتيجة قبل عيد الأضحى حسب ما صرحت بيه اللجنة العليا لامتحانات الشهادة العامة وبعدها صرحت أن ستظهر بعد عيد الأضحى بحيث تنتهي عملية التصحيح ولكن لم يتم تحديد موعد بعينه حتى الآن.
imtihanat.com برقم الجلوس نتيجة الاعدادية
يمكنك الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 بمجرد الإعلان عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على الموقع الرسمي موقع وزارة التربية والتعليم الليبية أو من هـنـا.
- سيطلب منك الموقع أن تدخل بعض البيانات؛ ابدأ في كتابتها بشكل صحيح وفي الحقول المخصصة لها.
- اكتب اسم الطالب ورقم جلوسه وكذلك رقم القيد.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات اضغط على “عرض النتيجة”.
- ستظهر أمامك الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة من المواد الدراسية بالإضافة إلى النسبة المئوية.