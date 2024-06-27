شوف نتيجتك من هنا.. وزارة التربية والتعليم اليمنية توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع الوزارة وموعد ظهور النتيجة

ينتظر أولياء أمور الطلاب في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى مثل حضرموت وتعز وغيرها، إعلان نتائج الصف التاسع اليمن 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر موقعها الإلكتروني moe-ye.net، تزداد مستويات القلق والتوتر بين أولياء الأمور وأسرهم كلما مر الوقت دون ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يومًا على انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات في 12 مايو الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024:

ابدأ بزيارة الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

ابحث عن واختر أيقونة نتائج الطلاب.

اختر الصف الذي هو التاسع للعام 2024.

قم بإدخال الاسم الكامل للطالب بالإضافة إلى رقم الجلوس بشكل صحيح.

أخيرًا، انقر على تبويب عرض النتيجة، حيث ستظهر النتائج بالدرجات والمجموع الكلي للطالب.

موعد ظهور نتيجة الصف التاسع باليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لطلاب الصف التاسع ما زالت مستمرة، وأنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال الأيام القادمة، سيتم نشر النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بالتعاون مع موقع الإدارة العامة للاختبارات، لضمان الوصول السريع والفعّال للطلاب وأولياء الأمور.

تقترب أعمال التصحيح ومراجعة نتائج امتحانات الصف التاسع في اليمن من الانتهاء، وفقًا لما أكدته عدة مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم اليمنية، من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل، بعد استئناف العمل داخل اللجان لإنهاء الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمراجعة النتائج قبل اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة، سيتم نشر النتائج عبر المواقع المعتمدة لضمان وصولها إلى الطلاب وأولياء الأمور بشكل فوري وشفاف.