yemenexam نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع الادارة العامة للاختبارات

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، التي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة، ليتمكن الطلاب من الإطلاع عليها دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 .

نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، التي أكدت وزارة التعليم اليمنية أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس وحرصت الوزارة على الإشراف لعمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب لتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب والتشديد على المراقبين لتجنب حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب .

كما أضاف وزير التعليم اليمني على أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي، مشيداً بالمجهود الكبير التي تقوم به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي حتى إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات، وتقدم سيادته بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة، وكانت الوزارة أعلنت على صفحتها الرسمية على الإنترنت أن نتائج التاسع اليمن 2024 سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

رابط الإستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024