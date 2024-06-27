فتح باب التقديم لمنحة “المرأة الماكثة في المنزل” 2024… إليكِ كل التفاصيل!

تحرص الحكومة الجزائرية على توفير العديد من برامج الدعم التي تقدمها للمواطنين من محدودي الدخل وتعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت من أبرز وأهم هذه المبادرات، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز دعم المواطنين من خلال توفير من حماية مالية للسيدات التي لا يمتلكن أي دخل مادي ثابت لتحقيق حياة كريمة تلبي جميع احتياجاتهم الأساسية، يأتي ذلك في ظل التزام الحكومة بدعم الفئات التي تقع تحت خط الفقر وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لجميع السيدات من أجل تحقيق الاستقلالية المادية.

الشروط المطلوبة للحصول منحة المرأة الماكثة

وضعت الوكالة الوطنية مجموعة من الضوابط والمعايير التي من خلالها تتمكن اي سيدة من التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت مع ضرورة التحقق من مدى استيفائها قبل الشروع في التقديم حيث جاءت هذه الشروط كما هو موضح في النقاط التالية:

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة جنسية جزائرية.

كما أنه من الضروري أن تكون مقيمة بشكل دائم على أراضي الدولة.

ألا يكون لديها راتب ثابت أو وظيفة سواء في القطاع الحكومي والخاص في الدولة.

يتم السماح للمتزوجات او الأرامل والمطلقات أيضا الحصول على هذا الدعم في حال كانت هي التي تعول الأسرة.

من الضروري توفير جميع المستندات اللازمة التي تثبت الحالة الاجتماعية وأحقية المرأة للحصول على هذا الدعم.

طريقة التقديم على منحة المرأة الماكثة

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت واحدة من أبرز البرامج التي توفرها حكومة النساء الغير عاملات والتي تحتاج إلى دعم مادي يوفر لهم حياة كريمة، وبالتالي يمكن لأي سيدة التقديم على هذه المنحة من خلال مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة العمل الجزائرية التي تتمثل في الآتي: