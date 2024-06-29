“مبرووووك النجااح“ لينك نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب وزارة التربية والتعليم bac.men.gov.ma

يتساءل كبير من الطلاب داخل المغرب عن موعد ظهور نتائج البكالوريا وذلك لأنها من المراحل المهمة لدى الطلاب لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في المغرب بالإعلان عن موعد ظهور النتائج لكل من المتمدرسين والأحرار وذلك سوف يكون مساء يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو وتستمر في الظهور بشكل تدريجي حتى يوم السادس والعشرين من شهر يونيو وهذا فيما يخص الدورة العادية، أما فيما يخص الدورة الاستدراكية سوف يتم الإعلان عنها يوم التاسع عشر من شهر يوليوز، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال الطرق المختلفة التي أطلقتها الوزارة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج البكالوريا

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائج البكالوريا وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم المغربية وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة. ثانيا يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة. ثالثا يرجى التوجه إلى قسم نتائج الطلاب وإدخال المعلومات المطلوبة ثم انقر على عرض النتيجة.

نتائج البكالوريا منصة taalim

من السهل الآن على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة تعليم أو تحميل التطبيق وقم بالتسجيل إلى المنصة من خلال استخدام المعلومات المطلوبة وقم بالانتقال إلى قسم الرسائل وسوف تحصل على النتيجة من خلاله.

نتائج البكالوريا من خلال خدمة الرسائل النصية

أطلقت الوزارة خدمة الرسائل النصية والتي يمكنك من خلالها الحصول على النتائج وذلك بمجرد الدخول على حسابات الطلاب الخاصة بهم وتسجيل رقم الهاتف.