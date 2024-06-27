“استعلم الان” نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 في محافظات العراق.. نتيجتك بالدرجات

أصبحت نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من أكثر النتائج التي زادت عمليات البحث عنها في الفترة الأخيرة، مع اقتراب الإعلان عن جميع الكشوفات من قبل وزارة التربية العراقية، بحيث يتطلع عليها الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، حتى أنه يمكنك الاستعلام عن النتائج ومعرفة الدرجات، وفقًا لعدة خطوات نوضحها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

وعن الخطوات التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية على انترنت.

مع إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

اختيار قسم النتائج من الصفحة التالية.

القيام بإدخال معلومات الطالب المتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

النقر في النهاية على زر “بحث”.

بحيث تتمكن من استخراج كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الصف الثالث المتوسط دور أول، أوشكت على الظهور بعد انتهاء نسبة كبيرة من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة محافظات العراق، بحيث يتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم فتح باب الاعتراضات أمام الطلاب والطالبات لكي يتقدم إليها الطالب، لإعادة تصحيحه مرة أخرى والعمل على رصد الدرجات من جديد.