“مفيش قطع كهرباء تاني!” موعد انتهاء تخفيف الاحمال 2024 في مصر.. 3 قرارات جديدة للحكومة

أصبح الملايين من أفراد الشعب المصري بكل الأعمار يتساءلون عن موعد انتهاء تخفيف الاحمال، حيث سادت حالة من التذمر والسخط بين جموع الشعب نتيجة توقف الحياة تقريبا في البيوت لمدة ساعتين فأكثر يوميا وبشكل متكرر، على أمل أن تتحسن الأمور ويتم إعلان موعد انتهاء تخفيف الاحمال وعودة واستقرار الكهرباء بشكل منتظم كسابق عهدها، وفيما يلي نتعرف على مستجدات وضع أزمة الكهرباء في مصر.

موعد انتهاء تخفيف الاحمال

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، من خلال مؤتمر صحفي حضره يوم الثلاثاء الماضي للإعلان عن عدة قرارات قد اتخذتها الدولة لمواجهة مشكلة تخفيف الأحمال، هذا مع تقديم اعتذار رسمي لجميع أفراد الشعب المصري على أزمة تخفيف الأحمال، وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حديثه للمواطنين، بقوله: “نعتذر عن أزمة انقطاع الكهرباء، فهو موضوع شديد الصعوبة ونحن نشعر دائما بمدى صعوبته على الإخوة المواطنين”، كما أضاف الدكتور مدبولي أن هناك شكاوى واستغاثات متعددة من الجميع، وذلك لوجود كبار السن والمرضى، بالإضافة إلى امتحانات الثانوية العامة، أما فيما يخص ما حدث بالأمس من انقطاع الكهرباء، فقد كان نتيجة لزيادة درجات الحرارة.

كما أكد على أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل إنهاء هذه الأزمة، قائلاً: “أنه بداية من الأسبوع الثالث في شهر يوليو القادم سيتوقف قطع الكهرباء، ونهاية تخفيف الأحمال نهائياً ستكون مع نهاية عام 2024 بإذن الله”.

خطة لإنهاء تخفيف الأحمال

وأشار مدبولي إلى وضع خطة عاجلة لإنهاء فترة تخفيف الأحمال مع نهاية عام 2024 ومن بينها غلق المحال التجارية في المولات والطرق فيما عدا السوبر ماركت والصيدليات وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُطبق هذا القرار بداية من بداية شهر يوليو 2024.