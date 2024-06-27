مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 128 مترجمة بجودة hd قصة عشق وتردد قناة كانال

مسلسل تل الرياح الحلقة 128 وذلك ما يتم البحث عنه بكثرة في تلك الفترة حيث أن مسلسل تل الرياح من المسلسلات التي حققت نجاح كبير وذلك منذ أن تم عرضه وهذا بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل حيث أن قصة المسلسل تدور حول قصة حب كبيرة تنشأ بين البطلين ولكن بعد أن يتعرضوا للعديد من الصراعات، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل تل الرياح الحلقة 128

تدور أحداث مسلسل تل الرياح حول ديلان وباران وهما من أبناء عائلتين كبيرتين وسوف يتم زواجهم رغما عنهم وذلك بسبب حل خلاف استمر سنين ما بين العائلتين ولكن مع تصاعد الأحداث سوف تتعرض ديلان للاختطاف في إحدى الحلقات وسوف يبذل باران قصارى جهده من أجل إعادتها إلى المنزل مرة أخرى ومن هنا سوف يبدأ الإعجاب بينهم والذي سوف يتطور إلى حب مع تطور الأحداث، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة صراعات جديدة من قبل العائلتين ولكن كل من باران وديلان سوف يبذلون جهد أكبر وهذا حتى لا يبتعدوا عن بعضهما.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 128

يعرض المسلسل يوم واحد أسبوعيا وهو يوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 6.30 مساء على قناة كانال 7 والتي يمكن لجميع المشاهدين تنزيلها بكل سهولة وذلك بمجرد الدخول على اعدادات الرسيفر والضغط على التثبيت اليدوي وقم بإدخال التردد الجديد:

التردد: 12059.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ويمكنكم أيضا متابعة المسلسل من خلال منصة ديلي موشن وهي تحرص على عرض جميع حلقات المسلسل بأفضل دقة وجودة.