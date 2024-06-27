الاردب وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 27 يونيو 2024 بجميع الأسواق المحلية والسعر للمستهلك

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 27 يونيو 2024، يعتبر سعر الأرز الشعير هو محط اهتمام الكثير من الناس خلال هذه الفترة، ولذلك هناك ارتفاع يومي في مؤشر البحث على جوجل لمعرفة التحديثات الجديدة في الأسعار حسب الأسواق المحلية، ومدى التغييرات التي شهدتها الأسواق مؤخراً بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، هناك ارتفاع طفيف في أسعار السلع المختلفة في الأسواق خلال هذه الفترة.

ومع ذلك تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن توفر السلع داخل المجمعات الإستهلاك وسيارات تحيا مصر بأسعار مخفضة لرفع العبء عن المواطنين، مما يشكل الأرز الشعير أهمية كبير كونه سلع أساسية ولها مكانتها بين مختلف السلع و يوجد عليها إقبال كبير للغاية بين العرض والطلب، ونتعرف سوياً عبر الفقرات التالية من المقال على سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 27 يونيو 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 27 يونيو 2024

هناك تغييرات بسيطة في أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق المحلية اليوم مع بداية التعاملات والتي تأتي على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة 16,000 جنيه مصري.

ووصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 15.000 جنيه.

مما وصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 25,000 جنيه.

كما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي الحبة الرفيعة 23.000 جنيه.

حجم إنتاج الأرز الشعير سنوياً في مصر

ارتفع حجم إنتاج زراعة الأرز الشعير في مصر كل عام، وهذا نظراً لارتفاع الكثافة السكنية، ويجب أن يكون هناك مخزون كافي على الأقل لمدة ستة أشهر، وهذ1ا يعود لأهمية هذه السلعة واحتياج المواطن إليها بشكل يومي، وقد كشفت إحدى المصادر الحكومية المسؤولة أن الدولة تعمل على زراعة 1.6 مليون فدان من الأرز ويصل حجم الإنتاج السنوي نحو 6.5 مليون طن من الأرز الشعير، حيث يبدأ موسم زراعة الأزر في بداية شهر مايو من كل عام ويبدأ موسم الحصاد مع حلول شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر من كل عام ويبدأ التوزيع في الأسواق مع حلول شهر نوفمبر.