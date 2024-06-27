“ميزات جديدة جباااارة💯🔥” تحديث واتساب الذهبي 2024 القديم الاصلي WhtasApp Gold أخــر إصـدار V11.45 (ضــد الحظر)

تحديث واتساب الذهبي 2024 للاستفادة من المميزات الموجودة في هذا التحديث، فالواتساب جولد واحدًا من إصدارات الواتساب ولكنه حصل على شهرة كبيرة ونسبة تحميلات عالية بسبب مميزاته فهو ضد الحذر وأمن ومحمي، هذا بالإضافة إلى توافره تصميمات عديدة فيمكنك أن تختار بين الثيمات المتاحة والخطوط، ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم أبرز ما جاء في هذا التحديث الجديد وطريقة التنزيل.

تحديث واتساب الذهبي 2024

يمكنك تحديث واتساب الذهبي 2024 القديم الاصلي، وآخر إصدار للتطبيق كان يوم 23 يونيو 2024 الماضي، ولهذا التطبيق مميزات جديدة غير متوفرة في الواتساب الرسمي، ومن بينها:-

يمكنك أن تخفي حالتك بالإضافة إلى إخفاء حالة القراءة، وهذه المميزات تمنحك خصوصية كبيرة فلم تعرف جهات الاتصال لديك متى كان آخر ظهور لك وهل قرأت الرسالة أم لا.

يمكنك أيضًا أن تحدد من يمكنه أن يرى صورتك وحالتك ومعلوماتك الشخصية وذلك من خلال تغيير إعدادات الخصوصية.

من مميزات واتساب ابو عرب أيضًا أن أصبح بإمكانك إرسال ملفات كبيرة الحجم كالفيديوهات والصور ذو الجودة العالية.

يحتوي على رموز تعبيرية وأيموجي مختلفة تمكنك من استخدام التعبير المناسبة التي تعبر عنك.

والميزة الأهم والأبرز في هذا التطبيق هو أنه ضد الحظر، فلن يتمكن أي شخص من حظرك أبداً.

كما يعمل هذا التحديث على معالجة جميع الأخطاء التي ظهرت في التحديثات السابقة.

ميزات واتساب جولد الجديد 2024

ابدأ في تحديث واتساب الذهبي 2024 واستمتع بالمزايا الآتية: