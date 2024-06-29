Iraq Resultat..! نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول بالاسم والرقم الامتحاني بجميع المحافظات موقع وزارة التربية

يبحث الطلاب في الفترة الحالية داخل العراق عن كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول، والجدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث أنهوا الاختبارات منذ فترة طويلة ودون وجود للشكوى من صعوبة الاختبارات، حيث اتسمت أجواء الاختبارات بالهدوء كما أنها جاءت مناسبة للطالب المتوسط، وعلى الرغم من انتهاء الاختبارات منذ عدة أيام، إلا أن النتائج لم يتم طرحها حتى وقتنا الحالي، وهذا ما ساعد في نشر الشائعات وتداولها بين الطلاب، لذا نوافيكم حقيقة الأمر من حيث توضيح موعد طرح النتائج.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول

نظرا إلى كثرة تداول الشائعات في الفترة الأخيرة والتي تتعلق بموعد استخراج نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول، حرصت وزارة التعليم في العراق على أن تقوم بتوضيح الأمر من حيث توضيح المرحلة التي وصلت لها النتائج، حيث تم الانتهاء من عملية التصحيح وفي الفترة الحالية تمر الأوراق إلى مرحلة التدقيق ومن ثم تجهيزها للنشر، على أن يتم طرحها على موقع نتائجنا وهو الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العراقية، كما أكدت الوزارة على موعد طرح النتائج على أن يكون خلال الأسبوع الجاري.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول

يستطيع الطلاب والمهتمين بالأمر استخراج نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ دور أول بكل سهولة من خلال متابعة الآتي: