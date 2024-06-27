“أخيرًا لقيته” تحديث جبار من واتساب الذهبي الجديد 2024 بمميزات خارقة غير محدودة

يتساءل الكثيرون عن مميزات واتساب الذهبي الجديدة، وذلك في ظل انطلاق الكثير من التطبيقات والنسخ المُعدلة من تطبيق واتساب الرسمي، حيث أثبت الواتساب الذهبي أنه من أفضل التطبيقات المزودة بالكثير والكثير من المزايا التي توفر للعملاء متعة خاصة خلال الاستخدام، وبفضل ذلك امتلك شعبية كبيرة وبات الكثير من الأشخاص يفضلونه عن التطبيق الأصلي، ولكن من أهم عيوب هذا التطبيق أنه ليس تابع إلى شركة رسمية ولكن المطورون هم من قاموا بإنشائه وعلى ذلك فإنه غير موجود على آب ستور أو جوجل بلاي، وسوف نذكر أهم المعلومات المتعلقة بهذا التطبيق خلال مقالنا.

مميزات واتساب الذهبي الجديدة

إن مميزات واتساب الذهبي الجديدة تعد من أبرز الأمور التي تجذب المستخدمين لتنزيل هذا التطبيق، وسوف نوضح أبرز تلك المزايا فيما يلي:

أولًا يتميز التطبيق بتوفيره إمكانية مميزة للرد التلقائي على الرسائل في ثواني معدودة.

كما يمكنك تنزيل حالات الأصدقاء بكل سهولة، سواء الصور أو مقاطع الفيديو بأعلى دقة ممكنة.

كذلك بإمكانك إيقاف تنزيل وتثبيت الملفات بصورة تلقائية.

وأيضًا يمكن إنشاء مجموعات كثيرة تحتوي على العديد من الأشخاص سواء كانوا أصدقاء أو أقارب أو كان الجروب بغرض العمل.

يوفر التطبيق أيضًا ميزة رائعة وهي تشغيل السجلات بشكل تلقائي.

بالإضافة إلى أن التطبيق يتيح ميزة تشغيل الوضع الليلي.

علاوة على إضافة رموز تعبيرية وسمات عند الرد على الرسائل.

تحميل واتساب الذهبي عبر جهازك

أما بالنسبة إلى طريقة تحميل واتساب الذهبي، فإنها تتم بخطوات بسيطة جدًا يمكن للجميع إتباعها، وتتمثل فيما يلي: