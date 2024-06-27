“شاهدها بجودة هائلة” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على جميع القنوات الفضائية مترجمة للعربية

يترقب جميع المتابعين والمشاهدين، موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، التي أخذ شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث إن المواسم الـ 5 حملت العديد من الأحداث التاريخية والأكثر تشويقًا، حتى أن المسلسل يتم عرضه على العديد من القنوات الفضائية بحيث تكون مترجمة للغة العربية، وأحداثه تدور حول الصراعات المستمرة مع الصليبين محاولات فاشلة للقيام بهدم الدولة العثمانية، وعليه يمكن التعرف على الموعد المتوقع لإذاعة الموسم السادس، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد أن حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا غير عاديًا في الفترة الأخيرة، أصبح الانتظار مشوق لدى ملايين المتابعين والمشاهدين في مختلف الدول العربية، حتى أنه من المتوقع عرض الموسم السادس من المسلسل في شهر سبتمبر، مع نشر بعض الإعلانات الترويجية والصور المروجة، بالإضافة إلى أن المسلسل يمكن مشاهدته على القنوات الفضائية والمواقع المخصصة لإذاعة حلقات المسلسل المترجمة للغة العربية.

ثبت قناة الفجر الجزائرية لمسلسل عثمان

يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على كافة القنوات الفضائية، التي من بينها قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة تكون 12034.

استقطاب قناة الفجر الجزائرية فهو أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ لقناة الفجر الجزائرية ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 عرب سات

ويمكن تنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على العرب سات، كما متمثل في البيانات الأتية:-