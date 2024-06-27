epedu.gov.iq “تم الرفع” نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا العراقي

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول ، التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية أنها سوف تكون متاحة أمام الجميع خلال الساعات الأولى المقبلة، على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا العراقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 ….

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024

بدأ الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي تحت إشراف تام من قبل وزارة التربية العراقية ، والتي أعلنت على الفور البدء في أعمال التصحيح والمراجعة , وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها كانت حريصة كل الحرص على متابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى لا يتم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص في الدرجات وخاصة أن الطالب في أشد احتياج لنصف الدرجة والتي قد تفرق معه في المرحلة التعليمية المقبلة، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وإليكم خطوات الإستعلام.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

ويمكنكم بكل سهولة الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 ، من خلال إتباع الخطوات الآتية: