“مبروك النجاح” استلم نتائجك في الثالث المتوسط بعموم محافظات العراق برابط مباشر 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق على انه من الممكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول من خلال موقع نتائجنا الرسمي على الإنترنت، حيث تتم في الوقت الراهن عمليات تصحيح الأوراق واعتماد النتائج ومن المتوقع أن يتم الإعلان على الفور بمجرد الانتهاء من اعتماد الدرجات والتصديق عليها من وزارة التعليم.

نتيجة الثالث المتوسط العراقي بعموم محافظات العراق 2024

يمكن لجميع الطلاب بعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق استخراج نتائج درجات الامتحان، وذلك من خلال التوجه إلى موقع نتائجنا الرسمي على الانترنت واتباع الخطوات اللازمة للاطلاع على النتائج والتي تتمثل في الآتي:

أولًا يتم التوجه إلى موقع نتائجنا الرسمي على الانترنت.

بعد ذلك يتم التحديد على نتائج الثالث المتوسط للدور الاول.

بعد ذلك عليك تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

بعد ذلك يتم اختيار تنزيل النتائج بصيغة pdf ثم النقر على أيقونة حفظ الملف.

أخيرًا ينبغي إضافة اسم الطالب ورقم الامتحان وفي النهاية النقر على زر الإستعلام والانتظار حتى ظهور النتائج.

موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط العراق رسميا

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق أن عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الطلاب لن تستغرق أكثر من 10 أيام فقط، وبعد الانتهاء سيتم الإعلان على الفور عن النتائج وبالتالي يمكن للطلاب الاستعلام عنها بسهولة من الموقع الرسمي نتائجنا أو موقع وزارة التربية على الانترنت.

نتائج الثالث المتوسط العراق موقع وزارة التربية 2024

لن ينتظر الطلاب فترة طويلة بعد الآن حتى يتمكنوا من استخراج النتائج لذلك يمكنك الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي على الانترنت واتباع الخطوات التالية للتعرف على الدرجات النهائية لهم: