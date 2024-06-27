قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة الداخلية، عن إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد اللازم الخاص باستخراج البطاقات الشخصية، مما يُقلل الزحام في الطوابير أمام مديرية الأحوال المدنية، إضافة إلى أن هذه البطاقة تم استخراجها من سن الـ 15 عامًا، وفقًا لأخر تعديل لقانون سن استخراج بطاقة الرقم القومي، مع اختلاف في قيمة التجديد، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

قيمة استمارة بطاقة الرقم القومي الجديد 2024

حددت وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدنية، قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الاستمارة الفورية إلى 800 جنيه.

هذا وأن استمارة البطاقة السريعة والعاجلة وصلت لـ 125 جنيه على أن يتم استلامها بعد 3 أيام.

مع أن قيمة الاستمارة العادية تبلغ نحو 50 جنيه مع استلامها بعد 15 يوم من وقت التقديم عليها.

إضافة إلى أن استمارة الفئة الخاصة تبلغ قيمتها 175 جنيه مع استلامها بعد يومين.

وثائق استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

أما عن المستندات المعنية بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي، مع اختلاف قيمتها المتمثلة في الأتي:-