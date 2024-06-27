قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة
خطوات وأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

كشفت وزارة الداخلية، عن إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد اللازم الخاص باستخراج البطاقات الشخصية، مما يُقلل الزحام في الطوابير أمام مديرية الأحوال المدنية، إضافة إلى أن هذه البطاقة تم استخراجها من سن الـ 15 عامًا، وفقًا لأخر تعديل لقانون سن استخراج بطاقة الرقم القومي، مع اختلاف في قيمة التجديد، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

قيمة استمارة بطاقة الرقم القومي الجديد 2024

حددت وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدنية، قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي، وفقًا لما يلي:-

  • وصل سعر الاستمارة الفورية إلى 800 جنيه.
  • هذا وأن استمارة البطاقة السريعة والعاجلة وصلت لـ 125 جنيه على أن يتم استلامها بعد 3 أيام.
  • مع أن قيمة الاستمارة العادية تبلغ نحو 50 جنيه مع استلامها بعد 15 يوم من وقت التقديم عليها.
  • إضافة إلى أن استمارة الفئة الخاصة تبلغ قيمتها 175 جنيه مع استلامها بعد يومين.
قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة
قيمة استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 والمستندات المطلوبة

وثائق استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

أما عن المستندات المعنية بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي، مع اختلاف قيمتها المتمثلة في الأتي:-

  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية.
  • إرفاق شهادة الميلاد الكمبيوتر.
  • مع إرفاق صورة من محل الإقامة في حالة التغيير.
  • تقديم نسخة من شهادة العمل في حالة تغيير الوظيفة.
  • مع إرفاق جميع المستندات الأخرى الخاصة بطلب تعديل في البيانات الشخصية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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