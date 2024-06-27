صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024 …. والتموين تحدد الفئات الأولى بالرعاية

صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024، خبر تصدر عناوين المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة ليلقى اهتمام وبحث الملايين من أصحاب البطاقات التموينية نظراً لسوء الحالة الإقتصادية التي قد يمر بها عدد كبير من الأسر المصرية، ويسعى عدد كبير من المواطنين للتعرف على حقيقة الخبر من عدمه ورد وزارة التموين على الخبر المتداول ، ومن هي الفئات التي أعلنت عنها وزارة التموين …..

صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024، لما فيها من فرحة كبيرة للأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة والغلاء الذي يشكو منه المواطن المصري .

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها وأكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في تموين شهر يوليو 2024، كما صرح الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء له على قناة mbc مصر أم الأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين غير صحيحة بالمرة وأن مجلس الوزراء لم يعلن عن أي زيادات على بطاقة التموين كونه الجهة المختصة لإصدار مثل هذه القرارات.

من هي الفئات الأولى بزيادة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأكد المصيلحي إلى أنه في حالة إصدار قرار زيادة في بطاقة التموين سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهم: