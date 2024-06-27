اكسب 7000شده واستمتع في اللعبه.. افضل واقوى طرق لشحن شدات ببجي بالموقع الرسمي بدون حظر الحساب مضمونه 100%

لعبة ببجي من احد الالعاب الالكترونيه التي تظهر العديد من الأشخاص في تنزيلها بعد أن أصبحت حديث الجميع على مواقع السوشيال ميديا، لانها لعبه شيقة مليئة بالمغامرة والاثاره يستطيع من خلالها اللاعب أن يحظى بوقت ممتع مع الأصدقاء في جو رائع من المنافسة ولكن الجميع يبحث للحصول على شدات ببجي لكي يكون متفوق على أصدقائه ولاعب مميز في هذه اللعبة ويستطيع أن ينجز المهمات في وقت قصير، حيث انها عملة افتراضية تستطيع ان تتحكم في اشياء كثيره في اللعبه من خلالها، لذلك سوف نعرض لكم طريقه تحميل لعبه بيج والحصول على شهادات لتصبح من اللاعبين المميزين.

طريقة تحميل لعبة بيجي.

اذهب الى مركز التطبيقات من هاتفك إذا كان اندرويد اذهب إلى متجر بلاي واذا كنت ايفون إذهب إلى آب ستور.

ثم اضغط على تحميل ويجب عليك السماح لنزول التطبيقات مجهولة المصدر.

وبعد ذلك انتظر قليلا حتى تاتي رساله بإتمام عملية التحميل.

بعد ذلك اضغط على كلمة تثبيت ثم فتح اللعبه وقم بإنشاء حساب جديد من خلال ادخال رقم الهاتف الايميل واتبع الارشادات الخاصه باللعبه.

وبعد ذلك تستطيع الدخول مباشرة إلى حسابك.

خطوات شحن شدات ببجي

افضل طريقه امنه لشحن شدات ببجي هي على الموقع الرسمي للعبة، حيث أن هناك العديد من المواقع المزيفة التي لا تقدم لك شهادات حقيقية كما ان الموقع يعرض شدات باقل الاسعار