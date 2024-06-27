تحرص الحكومة في العراق على تقديم عدد كبير من المساعدات للفئات التي تحتاج الى ذلك لرفع مستوى معيشتها وتلبية احتياجاتها الأساسية مراعاة للظروف الاقتصادية والتحديات التي تمر بها البلاد لذلك فإن الأسر اقل دخلا سوف تحصل على دعم من الرعاية الاجتماعية، ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط وضوابط في جميع المتقدمين حتى يصل الدعم إلى الأسرة التي تستحق ذلك فقط وبدأ العديد يبحث عن طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية ومعرفة اسماء المشمولين، وسوف نتعرف على ذلك خلال الفقرات التالية عبر رابط منصة مظلتي الرسمي.

اسماء المشمولين برعاية الاجتماعيه pdf تحميل عبر رابط مظلتي الرسمي

توفر وزارة العمل في العراق رابط منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيرة، حيث يتم دراسة المتقدمين للحصول على هذه الوجبه، وبعد ذلك نشر الاسماء الالكترونيا عبر رابط مظلتي بخطوات سهلة وبسيطة سوف نذكرها لكم خلال التالي:

اضغط على رابط مظلتي الرسمي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

واكتب الرعاية الاجتماعية حدد الوجبه الاخيره ثم حدد المحافظة التابع لها الفرد.

اضغط على الاستعلام عن اسماء المشمولين بعد إدخال بعض البيانات.

وسوف تظهر لك كشوفات اسماء المسؤولين pdf تستطيع تحميلها والبحث بسهولة من خلالها.

شروط الرعاية الاجتماعية 2024

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق تكون كتالي: