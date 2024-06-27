الموعد الرسمي لعرض الجزء السادس من المؤسس عثمان والقنوات الناقلة له

يكثر البحث عن موعد عرض الحلقه الاولى من المسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل والذي يعد من اضخم الاعمال الدرامية على الاطلاق في الاونة الأخيرة، وهو من الأعمال الدرامية التاريخية التي تعرض عدد كبير من الأحداث المليئة بالمغامرات والاثارة، حيث تم عرض الموسم الخامس مؤخرا وانتهى وتميز بالإبداع التاريخي الدرامي والذي يعرض حقبه من الزمن لذلك الجميع منتظر عرض حلقات الجزء السادس من المسلسل بعد ان تم الاعلان عن الانتهاء من تصويره، وسوف نعرض لكم الموعد بالتحديد وما هي القنوات الناقلة لها.

موعد عرض الحلقة 165 من المؤسس عثمان

جميع الجماهير تنتظر بلهفة حلقات الجزء السادس من مؤسس عثمان حيث انها سوف تشهد بداية أحداث ومفاجآت جديدة ويتم استكمال تاريخ تأسيس الدولة العثمانية في الشرق الأوسط، حيث تواجه العديد من الصعوبات التعجيزية ولكن يتم التغلب عليها بذكاء القائد الكبير المؤسس عثمان وتحقق نجاح كبير، حيث ان الجماهير منتظرة هذا الجزء الذي من المقرر أن يتم عرض حلقات كاملة خلال شهر سبتمبر القادم 2024 على أن تكون حلقة كل أسبوع.

قنوات عرض الجزء السادس المؤسس عثمان

من أهم القنوات التي سوف تعرض الجزء السادس من مسلسل عثمان هي قناة اي تي في التركية التي تعرض الحلقة مباشرة عبر شاشتها بشكل أسبوعي يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد 12034 الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾.