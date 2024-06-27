epedu.gov.iq.. نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

بحث مرتفع جداً من الطلاب وأولياء الأمور عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 العراق والتي تعتبر من أهم المراحل التعليمية، يحتاج الطلاب أن يحققون في هذه المرحلة أعلى درجات النجاح، تعتبر السادس الاعدادي من مراحل الثانوية العامة يؤديها الطلاب من الفرع التطبيقي والأحياء والأدبي والفرع العلمي، ورغم عدم انتهاء الطلاب من أداء باقي المواد لكن بداخلهم حالة من التوتر والقلق ويريدون معرفة موعد اعلان النتائج،

وهل يكون هناك تأخر في اعتمادها مثل نتائج الثالث المتوسط التي لم يتم اعتمادها حتى الآن على الرغم من انتهاء الامتحانات منذ مطلع شهر يونيو الجاري، يؤدي الطلاب خلال هذه الفترة الامتحانات وسط أجواء مستقرة للغاية دون أي مشاكل، وخلال التقرير التالي نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 العراق.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 العراق

انطلقت امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول في عموم المحافظات يوم السبت الموافق 8 من يونيو 2024 وأدى الطلاب في اليوم الأول التربية الإسلامية، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 من يوليو 2024 في مادة اللغة الفرنسية، ولذلك عمليات البحث عن النتائج مرتفع للغاية بالتزامن مع اقتراب انتهاء الامتحانات، مما كشفت التعليم بأن فترة تصحيح الامتحانات لن تتعدى أسبوعين ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي ورفعها إلكترونياً.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق

يمكن للطلاب من مرحلة السادس الإعدادية أن يحصلون على نتائجهم بكل سهولة فور ظهورها بعد أن يعتمدها السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وفقاً للقرارات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وكل ما عليكم الآن هو اتباع ما يلي:.