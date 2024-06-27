طريقة تحديث الواتساب الذهبي والاستفادة من المزايا 2024

تطبيق الوتساب الذهبي من احد التطبيقات التي تنال على شهرة عالمية، حيث ان التطبيق اصبح من البرامج الأساسية في الهاتف ويمكن تحميله بسهولة لانظمة الاندرويد وكذلك الايفون، حيث ان المستخدمين يستفيدوا بعدد كبير من المميزات بمجرد تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية كما أن التطبيق دائم التحديث اضافات كثيرة تفيد المستخدم وتوفر له وقت وجهد كبير، لذلك سوف نتعرف على خطوات تحميل وتحديث الوتساب الذهبي خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تحميل الوتساب الذهبي

يمكن تنزيل الوتساب الذهبي عبر الهواتف والاستمتاع بالمميزات الكثيرة من خلال خطوات سهلة وبسيطة نعرضها لكم خلال التالية:

اضغط على محرك البحث جوجل ثم اكتب في خانة البحث على الوتساب الذهبي.

واضغط على المربع الاصفر ثم اضغط على سهم التنزيل او داونلود وانتظر قليلا حتى يتم تنزيل.

ثم التثبيت واضغط على فتح ثم متابعة وادخل كود الدولة.

ثم رقم الهاتف وادخل رمز التحقق بشكل صحيح وبعد ذلك تستطيع الاستمتاع بالوتس بسهوله

مميزات تحميل الوتساب الذهبي

من اهم مميزات تحميل الوتساب الذهبي ما يلي