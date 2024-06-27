“رابط شغال”!!.. نتائج الصف التاسع في اليمن وصنعاء وعدن 2024 والمحافظات الأخرى

في الوقت الحالي، ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، فضلاً عن أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا جبارة في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، لضمان حصول الطلاب على كافة المستحقات الخاصة بالدرجات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن، وكافة المحافظات، وفقًا للأتي:-

أن تتوجه لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ليتم النقر على الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

كتابة العام الدراسي الراغب في الإستعلام عنه.

ليتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المطلوبة.

النقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالدرجات.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في اليمن وكافة محافظتها، فضلاً عن أن وزارة التربية والتعليم شددت على جميع المدارس والمديريات بسرعة الإنتهاء من باقي أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لفترة من الوقت، حتى يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع إعلام جميع الطلاب بأن النتائج سيتم نشرها عبر المواقع والصفحات الرسمية عبر الإنترنت، لتتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها.