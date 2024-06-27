“المَـوعد الرَسـمـي” نتائج التاسع 2024 اليمن صنعاء وعدن وتعز وحضرموت وجميع المحافظات برقم الجلوس عبر yemenexam com

منذ عدة أيام قليلة انتهى طلاب الصف التاسع من أداء الاختبارات التي تؤهلهم إلى مرحلة الثانوية، وفي هذه الفترة يعيش الطالب حالة من القلق راغبين في معرفة نتائج التاسع 2024 اليمن، وإلى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم في اليمن، ولكن تشير بعض المصادر القريبة من الوزارة أن النتائج سيتم طرحها على موقع الإدارة العامة للاختبارات في الأسبوع المقبل.

نتائج التاسع 2024 اليمن

تعتبر مرحلة الصف التاسع ضمن المراحل الهامة والفارقة في حياة الطالب اليمني، حيث تعتبر الخطوة الأساسية للعبور إلى مرحلة الثانوية، وهي المرحلة الأخيرة التي تؤهل للالتحاق بالجامعة، وأكثر ما يتم البحث عنه الآن داخل اليمن من جميع المحافظات هو معرفة موعد ظهور نتائج التاسع 2024 اليمن، حيث تم التأكيد من انتهاء عملية التصحيح في كافة المحافظات، ولا يتبقى سوى رصد الدرجات وأيضا اعتمادها ثم توفيرها على موقع النتائج الرسمي التابع للوزارة، وأكد السيد نائب وزير التربية والتعليم اليمني أن النتائج ستكون متوفرة لجميع الطلاب مطلع الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنه نسبة نجاح الطلاب في المواد مطمئنة للغاية.

وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع 2024 اليمن

توفر وزارة التربية والتعليم في اليمن موقع خاص بالاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن وكذلك النتائج الأخرى لجميع السنوات، ويمكنكم إتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية لاستخراج نتائج الطلاب عن طريق رقم الجلوس الخاص بهم فقط، كالآتي:-