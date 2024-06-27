هيئة التأمينات تعلن.. صرف معاشات شهر يوليو 2024 مبكراً أعرف السبب

رائج على جوجل منذ 48 ساعة معرفة حقيقة صرف معاشات شهر يوليو 2024 بشكل مبكر، ويرغب الكثير معرفة سبب تبكير الصرف وخاصةً بأن صرف معاشات شهر يونيو كانت مبكرة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، الدولة تبذل مجهود كبير سعياً لتحسين معيشة المواطنين، الكثير يتساءل عن الزيادة الجديدة على معاشات التأمينات الإجتماعية، ولكن كشفت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن الحقيقة كاملة بأن لا صحة لما يتم تداوله على بعض المواقع والصفحات عن وجود زيادة، وهذا لأن الزيادة المقرر لشهر يوليو تم صرفها بشكل مبكر في شهر مارس الماضي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين ورفع العبء عنهم، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد حول صرف معاشات شهر يوليو 2024.

صرف معاشات شهر يوليو 2024

الشغل الشغال الآن لدى الملايين من المواطنين وتحديداً أصحاب معاشات التأمينات الإجتماعية، حيث كشفت الحكومة بأن هناك قرارات رسمية صادرة من مجلس الوزراء بتبكير صرف مستحقات المعاشات لشهر يوليو المقبل 2024، لكي تبدأ عملية الصرف اليوم الخميس الموافق 27 من يونيو 2024 بدلاً من يوم الإثنين المقبل 1 من يوليو، وجاء هذا القرار بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو، وقد بدأت عمليات الصرف الفعلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2024 الساعة التاسعة صباحاً، وتمكن عدد كبير من أصحاب المعاشات من الصرف من خلال مكاتب البريد المصري والبنوك و ماكينات atm.

الاستعلام بالخطوات عن معاشات شهر يوليو 2024