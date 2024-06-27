زيادة 200,000 دينار في رواتب المتقاعدين بالعراق ورفع الحد الأدنى للراتب 700,000 دينار..حقيقة أم أشاعة؟

يتساءل الكثير عن حقيقة رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين حتى 700,000 دينار عراقي حيث تم رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي في الفترة الأخيرة إلى 500,000 دينار عراقي كما تم تحديد زيادة رواتب المتقاعدين 100,000 دينار عراقي ويشمل كل من كان راتب أقل أو يساوي مليون دينار عراقي لرفع مستوى المعيشة والدخل الشهري لرواتب المتقاعدين في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 200,000 دينار مرة أخرى لدى وزارة المالية في دولة العراق.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

في الآونة الأخيرة تريد العديد من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين في دولة العراق التعرف على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين مرة أخرى حيث أكدت وزارة المالية العراقية بأن هناك تطلعات حول زيادة رواتب المتقاعدين 200,000 دينار مرة أخرى ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 700,000 دينار عراقي ولكن ينتظر التصديق عليها من مجلس الوزراء في دولة العراق حيث حتى الآن لم يتم تطبيق تلك الزيادة أو تحديد موعد تطبيقها وصرفها للمستفيدين في دولة العراق.

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