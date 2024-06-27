“وانت في بيتك”.. طريقة الإستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 والقيمة المستحقه

أصبح سداد غرامات والاستعلام عنها أمرًا سهلاً في الوقت، لأن كل هذه الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في مختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى أن إمكانية التعرف على قيمة الغرامة المفروضة على جميع المواطنين، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي قيمة الغرامات المرورية في العراق؟

وحددت المديرية العامة للمرور في العراق، قيمة غرامات المرور المفروضة على جميع قائدي المركبات، بما تتراوح من 100 إلى 10000 دينار عراقي، وهي تتنوع على النحو الأتي:-

وصلت قيمة الغرامة في حالة وضع حزام الأمان لنحو 2500 دينار.

إضافة إلى الغرامة تحت تأثير الكحول تصل قيمتها لـ 10000 دينار.

فضلاً عن الالتزام بالضوء الأحمر في حين تبلغ قيمتها إلى 5000 دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، والتعرف على قيمة المخالفة المالية، التي نصت على النحو التالي:-