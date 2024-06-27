وينك يا لولو.. التردد الجديد لقناة وناسة 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. وأخيرا هتخلصي من زن الولاد

التردد الجديد لقناة وناسة 2024، البحث مستمر عن تردد قناة وناسة الجديد حيث تعمل القناة على تحديث ترددها بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة لمشاهديها الصغار من محبين قناة وناسة وشخصية لولو إحدى أهم شخصيات القناة التي تقوم بتقديم الأغاني والأناشيد للأطفال بشكل ممتع وظريف واليوم سوف نتعرف معنا على التردد الجديد قناة وناسة 2024 في السطور القادمة فتابعونا.
تردد قناة وناسة 2024
من الترددات الأكثر بحثا من قبل المواطنين في الوطن العربي هو تردد قناة وناسة حيث تقدم محتوى هادف للأطفال يحثهم على القيم والعادات والأخلاق وذلك من خلال مجموعة من الأغاني الترفيهية التي تجذب الأطفال إليها ويأتي تردد قناة وناسة 2024 على النحو التالي:
تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات
يمكن بسهولة استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات عبر الخطوات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- أسم القناة: Wanasah TV
- التردد الجديد: 11430.
- استقطاب قناة وناسة: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 4/3.
- الجودة: HD.
تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي عرب سات
كما يمكن أيضا للراغبين في تنزيل قناة وناسة أن يقوموا باستقبال التردد عبر القمر الصناعي عرب سات:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد الجديد: 11270.
- أسم القناة: Wanasah TV
- معدل استقطاب: رأسي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 4/3.
- الجودة: HD.
طريقة ضبط التردد الجديد لقناة وناسة 2024
يمكن للمشاهدين والمتابعين لقناة وناسة أن يقوموا باستقبال ترددها الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بهم عبر مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:
- اولا يتم الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول menu.
- ومن ثم يتم الضغط على الإعدادات setting.
- النقر على اضافة تردد جديد.
- ومن ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.
- تحديد القمر الصناعي والتردد الخاص بالقناة.
- الضغط على زر بحث.
- يتم الانتظار حتى الانتهاء من تحميل القناة.
- الضغط على حفظ حتي يتم تثبيت القناة على جهاز الريسيفر.