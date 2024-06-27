وينك يا لولو.. التردد الجديد لقناة وناسة 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. وأخيرا هتخلصي من زن الولاد

التردد الجديد لقناة وناسة 2024، البحث مستمر عن تردد قناة وناسة الجديد حيث تعمل القناة على تحديث ترددها بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة لمشاهديها الصغار من محبين قناة وناسة وشخصية لولو إحدى أهم شخصيات القناة التي تقوم بتقديم الأغاني والأناشيد للأطفال بشكل ممتع وظريف واليوم سوف نتعرف معنا على التردد الجديد قناة وناسة 2024 في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة 2024

من الترددات الأكثر بحثا من قبل المواطنين في الوطن العربي هو تردد قناة وناسة حيث تقدم محتوى هادف للأطفال يحثهم على القيم والعادات والأخلاق وذلك من خلال مجموعة من الأغاني الترفيهية التي تجذب الأطفال إليها ويأتي تردد قناة وناسة 2024 على النحو التالي:

تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يمكن بسهولة استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات عبر الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

أسم القناة: Wanasah TV

التردد الجديد: 11430.

استقطاب قناة وناسة: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن أيضا للراغبين في تنزيل قناة وناسة أن يقوموا باستقبال التردد عبر القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد: 11270.

أسم القناة: Wanasah TV

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة وناسة 2024

يمكن للمشاهدين والمتابعين لقناة وناسة أن يقوموا باستقبال ترددها الجديد على جهاز الريسيفر الخاص بهم عبر مجموعة من الخطوات وهي كالتالي: